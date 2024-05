Hallenbad noch nicht gebaut – es wird schon über Buslinien gesprochen

Von der Fertigstellung ist beim Klagenfurter Hallenbad noch lange nicht die Rede, fehlen doch noch der UVP-Feststellungsbescheid, der bis Ende Juni beim Land Kärnten einlangen soll. Im Stadtsenat hat man kürzlich aber schon einen Schritt weiter geschaut. Obwohl die Genehmigungsverfahren noch abzuwarten sind, hat man etwa evaluiert, wie man künftig bestmöglich zum Hallenbad kommen kann. Die nächstgelegene Haltestelle ist aktuell nämlich 200 Meter entfernt.

Neue Haltestelle in unmittelbarer Nähe?

Wie ÖPNV-Referentin Sandra Wassermann im Stadtsenat nun jedenfalls berichtete, könnte künftig eine neue Haltestelle in unmittelbarer Nähe zum Hallenbad, am Karoline-Käfer-Weg errichtet werden. Weiters wäre es möglich, das Busliniennetz so anzupassen, dass künftig sowohl vom Buskontenpunkt Hauptbahnhof, als auch vom Heiligengeistplatz künftig alle 20 Minuten ein Bus zum neuen Hallenbad fährt. Doch all das ist mit Blick auf den geplanten Baustart im Jahr 2025 noch Zukunftsmusik.