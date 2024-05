Nach Schlägerungsarbeiten Brand bei Burg Eppenstein

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 10:55 / ©Screenshot Google Streetview

Im Bereich um die Burgruine Eppenstein in der Obersteiermark wurde heute Schlägerungsarbeiten durchgeführt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam nach Angaben des Bereichsfeuerwehrverbands Judenburg ein Baum ins Rutschen und landete auf einer Stromleitung nahe dem Trafo an der Ortsdurchfahrt. Dabei geriet der Baumstamm in Brand.

Feuerwehr Weißkirchen im Einsatz

Die Feuerwehr Weißkirchen wurde alarmiert und traf schnell am Einsatzort ein. Rasch sicherte sie die Brandstelle ab und informierte das Energieversorgungsunternehmen über den Vorfall. Dieses leitete eine Stromabschaltung ein, damit der Baum gefahrlos entfernt werden konnte.