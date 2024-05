Rassismus-Skandal in Klagenfurt: „Das ist absolut kein Spaß“

Während auf Sylt zu Pfingsten feuchtfröhlich gefeiert wurde und dabei Nazi- und Rassismus-Parolen zum Party-Hit „L’amour Toujours“ von Gigi D’Agostino gegrölt wurden, kamen gestern ähnlich gelagerte Skandale in Kärnten ans Licht. Während ein Fall aus einem Villacher Club erst wenige Tage alt ist, dürfte jener aus Klagenfurt bereits aus dem Februar dieses Jahres stammen. Mittlerweile ermittelt sogar der Staatsschutz, ein Club aus der Landeshauptstadt Kärntens hat mit einer speziellen Aktion reagiert.

„Rassismus hat in Klagenfurt keinen Platz“

„Rassismus hat in Klagenfurt absolut keinen Platz! Unsere Stadt ist eine weltoffene Stadt, in der die verschiedensten Kulturen leben, die auch zur Vielfalt in Klagenfurt beitragen“, meldet sich nun Bürgermeister Christian Scheider zu Wort. Jegliche rassistischen Auswüchse müssten vehement entgegengetreten werden. „Offensichtlich fehlt jenen Personen, die hier gesanglich in Erscheinung getreten sind, das geschichtliche Hintergrundwissen. Hier muss klar gesagt werden, dass das absolut kein Spaß ist! Das ist eine gefährliche Entwicklung, die jetzt gleich massiv gestoppt werden muss. Ich appelliere auch an sämtliche Betreiber von Lokalen und Diskotheken, wenn so etwas vorkommt, sofort aktiv zu werden und dem entgegenzuwirken“, so Scheider abschließend.