Schwer verletzt: Radfahrer prallt gegen Auto an Baustelle

Ein 69-jähriger Mann aus Wien habe am Dienstag, den 28. Mai 2024, gegen 16 Uhr, ein Auto vor einer Engstelle bei einer Baustelle auf der Hauptstraße in Heiligenkreuz (Niederösterreich) abgebremst, da ihm ein Bus entgegengekommen sei. In dem Moment sei ein 39-jähriger Mann aus Wien mit einem Fahrrad in das Heck des Autos geprallt. Er wurde vom Fahrrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der 39-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen.