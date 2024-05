Eineinhalb Stunden lang um Hilfe gerufen: 82-Jährige in Schacht gestürzt

In diesen Schacht ist die 82-Jährige gestürzt.

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 11:28

Wie die Feuerwehren St. Veit an der Glan und Thalsdorf – sie und die Feuerwehren aus Launsdorf und St. Donat wurden alarmiert – auf Facebook berichten, wurden sie gegen 9 Uhr heute zu einer Personenrettung gerufen. „Eine Pensionistin war in den frühen Morgenstunden beim Betreten einer morschen Abdeckung in einen darunterliegenden Schacht gestürzt“, erklären die Florianis aus Thalsdorf.

Pensionistin wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht

Daraufhin ist die 82-Jährige etwa eineinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und derart unglücklich liegen geblieben, dass sie sich nicht nur verletzte, sie konnte sich auch nicht mehr selbst befreien. Erst nach etwa eineinhalb Stunden hörten Nachbarn und Angehörige die Hilfeschreie der Verunglückten. Die Feuerwehren konnten die Pensionistin schließlich bergen und der Rettung übergeben, die sie ins Klinikum Klagenfurt brachte.