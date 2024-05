Lkw-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf der A12

Am Mittwoch, den 29. Mai 2024, gegen 6.13 Uhr, kam es im Bereich der A12 im Gemeindegebiet Kundl (Tirol) kurz vor der Ausfahrt Kramsach in Richtung Deutschland zu einem versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt.

LKW-Lenker missachtete Anhalteversuche

Ein 37-jähriger Lkw Lenker aus Belarus befand sich laut Meldung eines Verkehrsteilnehmers seit Wattens auf der A 12 ständig auf der Überholspur und bedrängte in äußerst gefährlicher und rücksichtsloser Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Eine Polizeistreife konnte den Lkw Lenker auf der Überholspur auf Höhe Münster in Richtung Kufstein feststellen und schaltete das Blaulicht und Folgetonhorn ein. Eine Anhaltung war vorerst nicht möglich, da der Lkw Lenker mehrfache Anhalteversuche missachtete.

Es kam zu einem Pfeffersprayeinsatz

In einem Baustellenbereich fuhr der Fahrzeuglenker in den gesperrten Bereich ein, setzte die Fahrt auf diesem Fahrstreifen fort und fuhr dabei einen Leitbalken um. Auf Höhe Ausfahrt Wörgl Ost gelang es der Streife den Lkw Lenker anzuhalten. Der 37-Jährige Lenker wollte wieder anfahren, sodass die einschreitenden Polizisten zwei Schreckschüsse in die Luft abgaben. Der Lkw Lenker stoppte den LKW, wobei es in der Folge zu einem Pfeffersprayeinsatz kam und der Mann schließlich festgenommen werden konnte.

Die A12 musste kurzzeitig gesperrt werden

Nach der Erstversorgung durch die Rettung kam der 37-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Kufstein. Durch den Vorfall wurde die A12 kurzzeitig gesperrt. Der Mann wird wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und wegen mehreren Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein zur Anzeige gebracht.