Klima-Tour bringt „Kräuter fürs Fensterbankerl“ zu den Wienern

Von Montag, dem 27. Mai bis Mittwoch, dem 29. Mai wurden an zwei zentralen Orten in der Stadt – auf dem Areal der Klima Biennale am Nordwestbahnhof und im Helmut-Zilk-Park – kostenlose Pflanzenpakete ausgegeben. Die Pakete enthielten eine Auswahl an Kräutern wie Thymian, Salbei und Lavendel, die nicht nur in der Küche Verwendung finden, sondern auch wichtige Nahrungsquellen für heimische Insekten wie Wildbienen und Schmetterlinge darstellen. Insgesamt wurden 1.000 Pflanzenpakete verteilt.

Kostenlose Kräuter für mehr Artenvielfalt in der Stadt

Die Aktion, initiiert von der Stadt Wien – Umweltschutz in Kooperation mit den Wiener Stadtgärten und der MA 48, ist Teil der städtischen Biodiversitätsoffensive. Das vorrangige Ziel dieser Maßnahme besteht darin, die Artenvielfalt in Wien zu schützen und zu fördern. Wien beherbergt laut einer umfassenden Studie 456 Arten von Wildbienen und fast 2.500 Arten von Tag- und Nachtfaltern. Durch die Verteilung von Kräuterpaketen leistet die Stadt einen Beitrag zur Schaffung von Nahrungsquellen und Lebensräumen für diese bedeutenden Bestäuber.