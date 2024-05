Astrid rettete Leben eines Südeuropäers: „Wollte unbedingt helfen“

Astrid (44) aus Deutschlandsberg in der Steiermark erwies sich als wahre Lebensretterin, als sie ihre gesunden Stammzellen an einen Mann in Südeuropa spendete. Die Steirerin, die 548. Spenderin, ließ sich bereits im Jahr 2021 in Eibiswald typisieren, nachdem sie von der Leukämieerkrankung einer Bekannten aus ihrer Heimatgemeinde erfuhr.

„Ich zweifelte nie an meiner Entscheidung“

„Typisieren ließ ich mich im Jahr 2021 aufgrund einer Leukämieerkrankung einer Bekannten aus meiner Heimatgemeinde. Knapp 3 Jahre später wurde ich kontaktiert und reserviert. Innerhalb von 2 Monaten wurde ich dann als Spenderin ausgewählt. Ich zweifelte nie an meiner Entscheidung und wollte unbedingt helfen“, so die 44-Jährige.

„Dann ging alles sehr schnell“

„Dann ging alles sehr schnell und ich fing nach den Voruntersuchungen mit den Spritzen an. Die Spende selbst war sehr gut organisiert und ich fühlte mich sehr gut aufgehoben und sehr behütet“, erzählte Astrid von ihrer Erfahrung.