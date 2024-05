Wegen Schlechtwetter-Prognose: After Work Markt wurde abgesagt

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 12:38 / ©5 Minuten

Der zweite After Work Markt Termin in Klagenfurt, der eigentlich für diesen Freitag, den 31. Mai angedacht war, musste nun kurzfristig abgesagt werden. Der Grund dafür sind die schlechten Wetterverhältnisse, die angekündigt werden. „Aufgrund der Langen Nacht der Kirchen nächsten Freitag wird die Marienkirche bespielt, die direkt neben dem Benediktinermarkt steht. Darauf haben wir natürlich Rücksicht genommen und uns deshalb für den darauffolgenden Freitag entschieden“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Das sind die nächsten Termine

Die nächsten Termine finden dann nach der Sommerpause statt. Gestartet wird wieder am 30. August mit der Band „Taxi Gratzer“ und dem DJ-Duo „Be Matez“. Die zwei weiteren Veranstaltungen sind am 6. September mit der Band „Flora Fauna“ und den DJs „DJ Umbrella“ und „DJ Smurfy“ und am 13. September mit der Band „Felix & Friends“ und den DJs „DJ Am3LLo“ und „DJ Dropstar“.