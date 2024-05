Pflegereform in der Steiermark: Gesetzesentwurf auf der Zielgeraden

Vor rund einem Monat wurde der Entwurf des Pflege- und Betreuungsgesetzes vorgestellt – wir berichteten. Damit verbunden ist auch eine Novellierung des Behindertengesetzes. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurden nun über 60 Stellungnahmen abgegeben. Sie alle werden nun gesichtet und gegebenenfalls eingearbeitet. „Wir wollen, dass das Gesetzespaket noch vor dem Sommer beschlossen werden kann“, zeigen sich Landesrat Karlheinz Kornhäusl und Landesrätin Doris Kampus optimistisch.

Neues Gesetz unter Mithilfe aller Parteien erarbeitet

Der demografische Wandel ist auch für das Pflegewesen eine große Herausforderung, denn er führt zu einem steigenden Betreuungsbedarf. Um alle gesetzlichen Regelungen in der Steiermark in einem Gesetz zusammenzufassen und damit einen besseren Überblick zu schaffen und sowohl in der Angebotsgestaltung als auch in der Vollziehung Klarheit zu gewährleisten, wurde ein Entwurf des „Steirischen Pflege- und Betreuungsgesetzes“ ausgearbeitet. Die Basis dafür bildet ein Allparteienantrag im Landtag Steiermark. „Die Pflege kennt keine Parteigrenzen und betrifft alle Steirerinnen und Steirer. Daher werden wir, sobald die Stellungnahmen eingearbeitet sind, auch die Klubobleute und Pflegesprecher aller Landtagsfraktionen zu einem Gespräch einladen, um gemeinsam über das neue Gesetz zu diskutieren“, laden Landesrat Karlheinz Kornhäusl und Landesrätin Doris Kampus zur Zusammenarbeit ein.

60 Stellungnahmen

Am 17. Mai endete die Begutachtungsfrist für das „Steirische Pflege- und Betreuungsgesetz“ sowie für die Novellen zum Behindertengesetz und zum Sozialhilfegesetz. Über 60 Stellungnahmen sind bis dahin beim Land eingelangt. Sie alle werden aktuell von der Abteilung 8 – Gesundheit und Pflege, der Abteilung 11 sowie vom Verfassungsdienst des Landes gesichtet und geprüft. Mit diesem Vorgehen soll sichergestellt werden, dass dieses umfassende Gesetzespaket nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis eine solide Grundlage für die steirische Pflegelandkarte darstellt.

Wichtige Inputs

„Die eingelangten Stellungnahmen enthalten sehr wichtige Inputs. Aufgrund der Komplexität der Materie zeigen sich bereits erste Punkte, wo wir bis zum Beschluss noch Änderungen vornehmen werden, denn wir wollen ein praxistaugliches Gesetz“, erläutert Landesrat Kornhäusl. Beispielhaft wird es etwa bei der Definition des Gemeinnützigkeitsbegriffs sowie bei den Kontrollwerkzeugen für die Heimaufsicht noch Adaptierungen geben.

Blackout-Vorsorge in Behinderteneinrichtungen wird verpflichtend

Aus Sicht des Sozialressorts ist insbesondere auf eine Neuerung im Behindertengesetz hinzuweisen, die im Zuge der notwendigen Novellierung erfolgt und die Verpflichtung zur Blackout-Vorsorge in Einrichtungen der Behindertenhilfe verankert. Landesrätin Kampus: „Die Betreiber müssen sich rechtzeitig darum kümmern, in Krisensituationen den Betrieb aufrechterhalten zu können.“