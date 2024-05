Mieten in Kärnten am billigsten – dennoch wird Mietenbremse gefordert

In Kärnten wohnt man am billigsten im Österreichvergleich.

„Wir beobachten die Entwicklung der Mieten am Privatsektor genau. In den vergangenen Monaten ist es erneut zu Steigerungen gekommen, die nicht nachvollziehbar sind. Die Kreditklemme bremst die Kärntner bei der Schaffung von Wohnungseigentum, was den Druck auf den Mietenwohnungsmarkt verschärft. Und weil es keine Mietenbremse gibt, schießen die Tarife vor allem für Kleinwohnungen massiv hinauf“, kritisiert Kärntens Wohnbaureferentin Gaby Schaunig und fordert vom Bund einmal mehr „und mit besonderer Dringlichkeit“ die Einführung einer gesetzlichen Mietenbremse.

In Kärnten Mietanstieg von „nur“ sechs Prozent

Österreichweit kam es laut den heute veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria im Vorjahr zu einem Anstieg der Mieten (ohne Betriebskosten) von 9,3 Prozent, in Kärnten war dieser Anstieg mit plus sechs Prozent deutlich geringer. „Und wenn wir uns die Zahlen für Kärnten genauer anschauen, dann erkennen wir sofort, warum: Die Mieten in Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen stiegen nämlich um maximal 2,9 bis 4 Prozent an, während sie am Privatsektor doppelt so stark anstiegen, nämlich um 8,1 Prozent“, so Schaunig. Und weiter: „Das bedeutet, dass der gemeinnützige Wohnbau als Mietenbremse wirkt. Daher werden wir sowohl Sanierung als auch Neubau noch stärker forcieren.“

Günstigste Mieten im Österreichvergleich in Kärnten

Rund zwei Drittel der Kärntner Mietwohnungen sind gemeinnützige verwaltet. Dank dessen weist Kärnten im Österreichvergleich weiterhin die günstigsten Mieten auf. Durchschnittlich betrug 2023 die Miete in Kärnten (ohne Betriebskosten) pro Quadratmeter im Schnitt 5,3 Euro, im Österreichschnitt sind es sieben Euro. Neben Kärnten weist nur das Bundesland eine ähnlich niedrige Miete auf (5,5 Euro), alle anderen Bundesländer liegen über sechs Euro. Ein ähnliches Bild gibt es bei den Mieten plus Betriebskosten: Kärnten und Burgenland liegen mit 7,3 bzw. 7,2 Euro/Quadratmeter weit unter den anderen Bundesländern mit Mieten inklusive Betriebskosten zwischen 8,4 und 11,3 Euro pro Quadratmeter.