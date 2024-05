Ab 1. Juli kommt man in Graz flux von A nach B

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 12:58 / © Holding Graz/Kernasenko

Nach der gestrigen Konkursmeldung des Unternehmens ISTmobil – wir berichteten – fällt in Graz auch das GUSTmobil weg, das Gebiete am Stadtrand, die nicht vom öffentlichen Verkehr bedient wurden, versorgt hat. Doch nur einen Tag nach der Insolvenzmeldung kündigt die Stadt Graz bereits eine Lösung für diese Lücke an.

Neue Mikromobilitätslösung ab 1. Juli

Am 1. Juli startet das neue Mikro-ÖV-System, das nun unter dem Namen „flux“ auch periphere Gebiete in Graz bedienen wird. „Wir freuen uns, dass die rechtliche Frage nun geklärt ist und das vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum ausgeschriebene neue System starten kann“, erklärten Bürgermeisterin Elke Kahr, Verkehrsreferentin Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber.

Öffiarme Gebiete werden bedient

Über das Anrufsammeltaxi „flux“ werden weiterhin die vom städtischen Öffiverkehr nicht versorgten Gebiete Platte, Am Katzelbach/Wetzelsdorf und Hafnerstraße bedient. Zu günstigen Konditionen soll damit eine Mobilitätsversorgung innerhalb dieser Gebiete sowie der Anschluss an das ÖV-Netz gewährleistet werden. Derzeit wird auch noch ein Schienenersatzverkehr für die Linie 5 geführt, ab 1. Juli wird neu auch eine Verbindung von der Endstation Wetzelsdorf zum Fürstenstand angeboten.

Übergangslösung Taxi 878

Für die aus rechtlichen Gründen entstandene zweimonatige Lücke vom alten zum neuen Systembetreiber haben die Holding Graz Linien eine Übergangslösung mit der Taxigruppe 878 getroffen. Unter der Telefonnummer 0316/8011 können bis zum Start am 1. Juli von „flux“ unter ähnlichen Bedingungen in den entsprechenden Grazer Gebieten Buchungen vorgenommen werden.