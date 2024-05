Tischlerin (43) gerät in Fräsmaschine und verletzt sich schwer

Am Mittwoch

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Mittwoch, dem 29. Mai 2024 gegen 6.30 Uhr in einer Großtischlerei im Bezirk Perg. Eine 43-jährige Tischlerin aus dem Bezirk Perg (Oberösterreich) geriet dabei mit ihrem rechten Zeigefinger in einen rotierenden Fräser. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Amstetten eingeliefert.