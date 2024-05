Niederösterreich testet Bezahlkarte für Asylwerber ab 1. Juni

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 14:45 / ©Fotolia

Nach einer erfolgreichen Pilotphase könnte die Bezahlkarte auf das gesamte Bundesland ausgeweitet werden, berichten Medien.

Pilotprojekt in acht Unterkünften

Die Bezahlkarte wird zunächst in acht Unterkünften ausgegeben. Diese Standorte wurden gezielt ausgewählt, um die Funktionalität der Karte sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten zu testen. Laut einer schriftlichen Stellungnahme aus Luissers Büro zielt diese Maßnahme darauf ab, Niederösterreich als Zielland für Asylwerber unattraktiv zu machen und gleichzeitig den gesetzlichen Verpflichtungen zur Versorgung der Asylwerber nachzukommen.

Pluxee-Karten im Einsatz

Verwendet werden Karten des Anbieters Pluxee (ehemals Sodexo). Die Bezahlkarte soll den Kauf von Tabak und Alkohol verhindern und Überweisungen an potenzielle Schlepper unterbinden. „Es ist uns wichtig, all jene, die keinen Schutz, sondern Sozialleistungen suchen, davon abzuhalten, nach Niederösterreich zu kommen“, erklärte Luisser.

Evaluierung nach der Testphase

Nach der Pilotphase wird das Projekt evaluiert. Diese Bewertung soll entscheiden, ob die Maßnahme auf das gesamte Bundesland ausgeweitet wird oder ob weitere Anpassungen notwendig sind, um die Effektivität zu erhöhen.

Unterstützung von Bundesebene

Bereits im Februar hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein Kartensystem für Asylwerber thematisiert und angekündigt, bis Juni ein Modell unter Einbeziehung von Bundesländern und Hilfsorganisationen vorzulegen. Am Mittwoch begrüßte Karner die Initiative Niederösterreichs und kündigte an, den Vorschlag des Innenministeriums bei der nächsten Konferenz der zuständigen Landesräte vorzustellen.

Niederösterreich als Pilotland

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die die Einführung der Bezahlkarte bereits zu Jahresbeginn gefordert hatte, begrüßte die Maßnahme. In einem Statement sagte sie: „Wenn es bei uns als größtes Flächenland funktioniert, funktioniert es überall.“