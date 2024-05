ÖAMTC warnt vor Unfällen am Fronleichnams-Wochenende

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 14:56 / ©ÖAMTC

„Mit Fronleichnam steht ein verlängertes Wochenende bevor, das leider immer wieder von schweren Unfällen überschattet wird“, warnt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé. In den letzten zehn Jahren starben 67 Menschen an Fronleichnams-Wochenenden, mehr als 5.000 wurden verletzt.

80 Prozent: Alleinunfälle oder Frontalkollisionen

50 der tödlich Verunglückten kamen in einem Auto ums Leben, 40 Prozent bei Alleinunfällen. „Drei Viertel dieser Unfälle enden mit dem Anprall an einem Baum oder ähnlichen Objekten am Straßenrand“, erklärt Nosé. 40 Prozent der tödlichen Auto-Unfälle waren Frontalkollisionen, meist durch Unachtsamkeit oder Ablenkung.

Fußgänger und Radfahrer besonders gefährdet

13 Fußgänger starben 2024 bisher bei Unfällen, viele auf Schutzwegen oder Kreuzungen. Vier Radfahrer kamen ums Leben. Biker sind zu Saisonbeginn besonders gefährdet: Bislang starben 13 Motorradfahrer. Fast 40 Prozent der Motorradunfälle sind Alleinunfälle, meist durch unangepasste Geschwindigkeit oder missglückte Überholmanöver.

Verkehrsteilnehmer und Exekutive gefordert

Für ein sicheres Fronleichnam-Wochenende ist ein gutes Zusammenspiel von Verkehrsteilnehmern und Exekutive notwendig. Verstärkte Polizeipräsenz und Kontrollen sind essenziell. „Kfz-Lenker sollten auf angemessene Geschwindigkeit, Fahrweise und Sicherheitsabstand achten. Volle Konzentration und defensive Fahrweise sind wichtig“, so Nosé.