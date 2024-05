Vergewaltigungs-Vorwürfe: Kärntner Schüler sollen suspendiert werden

Eine 13-Jährige soll in Unterkärnten von zwei Klassenkameraden vergewaltigt worden sein

Die Vorwürfe, denen sich zwei Jugendliche einer Kärntner Schule aktuell stellen müssen, wiegen tonnenschwer. Wie 5 Minuten exklusiv berichtete, sollen die beiden – sie sind angeblich erst 13 und 15 Jahre alt – eine 13-jährige Mitschülerin vor mehr als einem Jahr, im Februar 2023 vergewaltigt haben. Der Fall liegt auch bei der Polizei vor, die Ermittlungen laufen, wie man gegenüber 5 Minuten bestätigte. Die mutmaßliche Tat ist erst kürzlich ans Licht gekommen. Die beiden Burschen waren danach noch einige Zeit auch an der Schule, nun dürfte sich aber eine Lösung anbahnen.

„Als wir davon erfahren haben, haben wir sofort Schritte eingeleitet“

Wie der Direktor der Schule gegenüber 5 Minuten erklärt, habe man nämlich sofort Schritte eingeleitet und begonnen, den Sachverhalt zu erheben. „Als wir davon erfahren haben, haben wir sofort die Schulaufsicht in Wien beauftragt und unverzüglich Kontakt zur Polizei aufgenommen“, so der Direktor. Zudem habe man dafür gesorgt, dass die Schülerin und die Buben sich im Schulgebäude nicht mehr begegnen können, die beiden waren nämlich in der selben Klasse wie die 13-Jährige.

13-Jährige ist entschuldigt zu Hause

Gegen die beiden Jungen habe man nun eine Suspendierung eingeleitet, die jedoch noch nicht abgeschlossen sei. „Wir gehen aber davon aus, dass sie demnächst abgeschlossen sein wird“, erklärt er weiter. Die Schülerin ist, bis sich die Lage geregelt hat, nicht in der Schule. „Sie ist natürlich entschuldigt, wenn sie zu Hause bleiben will“, meint der Direktor abschließend. Für die beiden Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

