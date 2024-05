Graz wird zum Krimi-Schauplatz: Diese TV wird jetzt gedreht

Unter dem Titel „Der Metzger – Mordstheater“ begibt sich der schrullige Hobby-Detektiv Willibald Adrian Metzger erneut auf Verbrecherjagd. Die Dreharbeiten zum neuen Kapitel begannen in Graz und Wien unter der Regie von Michael Podogil.

Der Metzger kehrt zurück

Die Erstausstrahlung von „Der Metzger traut sich“ im vergangenen Oktober war ein voller Erfolg und erhielt lobende Kritiken von der heimischen TV-Kritik. Nun wird die Geschichte mit „Der Metzger – Mordstheater“ fortgesetzt. Simon Schwarz schlüpft erneut in die Rolle des Restaurators Willibald Adrian Metzger, begleitet von Valery Tscheplanowa als Danjela Djurkovic und Christoph Krutzler als Petar Wollnar.

©ServusTV/Flo Hanatschek Drehstart für „Der Metzger – Mordstheater“ mit Simon Schwarz in der Hauptrolle

Drehbuch und Produktion: Ein starkes Team am Werk

Das Drehbuch für „Der Metzger – Mordstheater“ basiert auf dem vierten Band der Krimireihe von Bestsellerautor Thomas Raab, „Der Metzger holt den Teufel“. Die Produktion liegt in den Händen von Satel Film-Geschäftsführer Heinrich Ambrosch. Gedreht wird an verschiedenen Schauplätzen, darunter der „Plabutscher Schlössl“ in Graz und die Baumgartnerhöhe in Wien.

„Es ist diese Mischung aus Spannung und Humor“

Simon Schwarz betont die Bedeutung hochwertiger TV-Produktionen: „Lasst uns bessere Filme fürs Fernsehen machen“, sagt er. „Wenn wir das lineare TV nicht aussterben lassen wollen, müssen wir uns an internationalen Produktionen orientieren.“ Diese Vision setzt er gemeinsam mit seinem Team konsequent um. Heinrich Ambrosch, Geschäftsführer von Satel Film, erklärt die Entscheidung zur Fortsetzung: „Nach den euphorischen Kritiken zum ersten Teil war klar, dass die Figur des Metzgers viel Potenzial besitzt. Es ist diese Mischung aus Spannung und Humor, die ihn so erfolgreich macht.“

