Unbekannte Täter räumen Sparvereinskästchen leer

In der Nacht von Dienstag, 28. Mai, auf den heutigen Mittwoch, 29. Mai, drangen bislang unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb in Velden am Wörthersee (Bezirk Villach Land) ein. Sie brachen eine Außentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Lokal. Dort öffneten sie gewaltsam zahlreiche Sparvereinskästchen und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.