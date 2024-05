170 zusätzliche Saisonarbeiter für den Kärntner Tourismus

Nach langen, engagierten Verhandlungen können sich Kärntens Tourismus und seine Gäste rechtzeitig vor der Sommersaison über Unterstützung bei der Suche nach Personal freuen: „Es handelt sich dabei quasi um ein Sonderkontingent für Kärnten: insgesamt wurden zusätzlich 200 Plätze freigegeben, wobei der Großteil mit 170 Plätzen voraussichtlich an Kärnten geht“, erklärte heute Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten. „Es ist ein essentieller Schritt zur Sicherung unseres Tourismusstandortes und für Betriebe eine immense Unterstützung!“, so Mandl.

©WKK/ Bauer

Mitarbeiterknappheit: Betriebe mussten einen Gang zurückschalten

Bereits im vergangenen Jahr waren die Folgen der Mitarbeiterknappheit klar ersichtlich: Angebotseinschränkung, reduzierte Öffnungszeiten und zusätzliche Ruhetage waren auch in touristischen Kerngebieten keine Seltenheit mehr. „Umso wichtiger war es uns, das Kontingent noch vor Beginn der Hauptsaison zu erhöhen, um so die Mitarbeitersituation in den Betrieben zu entspannen“, betonte Mandl.

„Saisoniers sind unverzichtbar“

Auch Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, ist erleichtert: „Saisoniers sind ein unverzichtbarer Teil des touristischen Arbeitsmarktes. Wir befinden uns in einem internationalen Wettbewerb um Arbeitskräfte. Deshalb ist es auch so wichtig, Drittstaatsangehörige flexibel und bedarfsgerecht beschäftigen zu können.“ Besonders bitter sei es für die Betriebe, aber auch für Urlaubsgäste, wenn die betrieblichen Angebote nicht voll ausgeschöpft werden können, weil es an Mitarbeitern mangle.

©WKK/ Jost&Bayer

Leichter Zugang zum Arbeitsmarkt gefordert

Das Kärntner Sonderkontingent beruhige die Mitarbeiterlage für den heurigen Sommer. Es sei jedoch unabdingbar, die Rahmenbedingungen weiterhin zu verbessern, weil die Rot-Weiß-Rot-Karte für den Tourismus nur bedingt tauglich sei. „Wir benötigen hier einen niederschwelligeren Zugang, um auf die aktuelle Situation adäquat reagieren zu können. Insbesondere brauchen wir auch eine mittelfristige Lösung für Mitarbeiter ohne fachliche Ausbildung, wie es Deutschland beispielsweise mit der Westbalkanregelung zeigt“, sind sich Mandl und Petritsch einig.

„Dringend benötigter Impuls“

Auch Wirtschafts- und Tourismusreferent Sebastian Schuschnig zeigt sich erfreut: „Das ist ein starkes Signal der Unterstützung für Kärnten, für das ich mich bei Wirtschaftsminister Martin Kocher und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler bedanke. Kärnten wurde nach intensiven Verhandlungen diesmal deutlich bevorzugt. Die starke Erhöhung der Sonderkontingente für Kärnten ist ein dringend benötigter Impuls für den Tourismus, um den Arbeitskräftemangel abzufedern. Das kommt für den Start der Sommersaison gerade zur rechten Zeit in den Kärntner Betrieben an. Es braucht künftig aber eine flexiblere Aufteilung der Saisonkontingente unter den Bundesländern, um saisonale Schwankungen auszugleichen, wie etwa in Kärnten, wo in der Sommersaison einfach höhere Kontingente benötigt werden. “