„Europas größter Fußballshop“ eröffnet in Klagenfurt

Knapp 200 Quadratmeter soll der moderne Fußballstore in Klagenfurt in der Völkermarkter Straße 140 schlussendlich haben. „11teamsports“ bietet dabei, wie man gegenüber 5 Minuten erklärt, „die exklusivsten Produkte aus den Bereichen Fußball, Teamsport, Fan-Artikel, Equipment und Lifestyle“. Da sei auch alles dabei, angefangen von Fußballschuhen, über Socken, Schienbeindeckel und Co. „Die ersten Leute wollen teilweise jetzt schon rein“, meint auch der Filialleiter Kevin Mayer im Gespräch mit 5 Minuten. Eröffnen wird der Store aber „erst“ am kommenden Freitag, 31. Mai.

„Wir haben hier den perfekten Standort gefunden“

„Der Standort Klagenfurt stand schon länger auf unserer Liste, alle restlichen Landesteile hatten wir bereits mit unseren Stores gedeckt. Im Süden von Österreich, insbesondere Kärnten, pflegen wir zwar schon seit längerer Zeit Kontakte mit einzelnen Vereinen, die wir mit Teamsport-Equipment ausrüsten dürfen, eine stationäre Anlaufstelle gab es bis dato aber noch nicht“, erklärt der Sporthändler gegenüber 5 Minuten die Beweggründe für den Store in Klagenfurt. Man habe auch schon länger nach einer Location gesucht und habe hier den perfekten Standort gefunden.