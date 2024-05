Caritas Steiermark im Finale des „Staatspreis Unternehmensqualität 2024“

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 16:34 / ©Caritas

Diese Auszeichnung, die jährlich vergeben wird, setzt einen starken Fokus auf Qualität und Exzellenz. Die Entscheidung über den Gewinner wird am 19. Juni 2024 in Wien bekannt gegeben. Bereits seit 2013 trägt die Caritas Steiermark das Gütesiegel der EFQM (European Foundation for Quality Management) für exzellente Unternehmensqualität und hat sich durch regelmäßige Überprüfungen bewährt.

Caritas Steiermark freut sich über Nominierung

„Als eine der größten Hilfsorganisation in der Steiermark ist es uns besonders wichtig, dass wir mit großer Qualität Menschen in Not helfen und gleichzeitig auch für unsere MitarbeiterInnen eine attraktive Arbeitgeberin sind. Daher ist es eine sehr schöne Bestätigung für uns, Finalistin im Staatspreis Unternehmensqualität 2024 zu sein“, freut sich Caritas-Vizedirektorin Petra Prattes.