Nächstes Highlight: Entdecke sechs Planeten in einer Reihe

Am 3. Juni

Zuerst Polarlichter und jetzt Planeten? Sechs Planeten – Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun – werden sich am Morgenhimmel aufreihen und ein beeindruckendes Spektakel bieten. Das berichtet Starwalk.Space.

Zuerst kommt der Saturn

Die erste Begegnung in dieser Planetenschau wird mit Saturn sein. Spät in der Nacht erscheint der gelbliche Saturn im Sternbild Wassermann. Mit bloßem Auge ist er gut zu erkennen. Neptun folgt im nahegelegenen Sternbild Fische. Allerdings benötigst du hier ein lichtstarkes Fernglas, um den fernen Planeten zu erspähen. Kurz darauf geht Mars auf. Mars ist leicht an seinem rötlichen Farbton zu erkennen und befindet sich ebenfalls im Sternbild Fische. Dieser Planet ist mit bloßem Auge sichtbar, berichtet Starwalk.Space.

Mit Teleskop sichtbar

In der Morgendämmerung, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Himmel erhellen, tauchen Uranus, Jupiter und Merkur am östlichen Horizont auf. Jupiter ist hell genug, um ohne Hilfsmittel gesehen zu werden, und mit etwas Glück kannst du auch Merkur ohne optische Unterstützung erkennen. Uranus hingegen wird ein Teleskop oder ein leistungsstarkes Fernglas erfordern, um sichtbar zu sein. Falls du Schwierigkeiten hast, die Planeten zu lokalisieren, gibt es eine praktische Lösung: Die kostenlose Sternenhimmel-App „Skytonight“ hilft dir dabei, die genaue Position der Planeten am Himmel zu finden.