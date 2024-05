Unbeständiges Wetter: Fronleichnam-Wochenende fällt ins Wasser

Denn schon am Donnerstag, dem 30. Mai, zieht durch Kärnten eine Störungsfront durch, wie Meteorologe der GeoSphere Austria, Christian Stefan, im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt: „Der Fronleichnam-Feiertag wird stark bewölkt und vom Westen her ziehen Regenschauer auf. Am längsten trocken bleibt es im Osten, aber auch da wird es regnen. Einzelne Gewitter sind zu erwarten.“

Keine Entspannung in Sicht

Auch am Freitag ist keine Entspannung in Sicht. „Am Freitag sorgt ein Italientief neuerlich für Regenwetter, wobei der Niederschlagsschwerpunkt am Vormittag liegt. Die Temperaturen kommen über 13 bis 17 Grad kaum hinaus“, so die GeoSphere in ihrer Prognose.

Meteorologischer Sommeranfang am Wochenende

„Erst am Samstag haben wir dann eine leichte Aufwärtstendenz. Bei den Niederschlägen gibt es eine Entspannung. Mit den sonnigen Auflockerungen wird es dann auch wieder freundlicher“, weiß Stefan. Am Wochenende wird es zudem – passend zum meteorologischen Sommeranfang – wieder wärmer. Um die 20 Grad werden die Thermometer in Kärnten anzeigen. Am Sonntag melden sich dann die Niederschläge wieder zurück. Vor allem am Nachmittag sind wieder ein paar Regenschauer möglich. Mit bis zu 23 Grad bleibt es angenehm warm.