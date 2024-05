Wollte Ex-Frau töten: Zeugen Jehovas-Bombenleger packt aus

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 18:24 / ©Montage: APA/ERWIN SCHERIAU/ LPD NÖ

Der Mann, der mehrere Bombenanschläge auf einen Königreichsaal der Zeugen Jehovas und das Auto eines Anhängers verübt haben soll, wurde gefasst. Gleichzeitig kam es in Graz zu einem Polizeigroßeinsatz wegen eines sprengstoffähnlichen Gegenstands – dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Bei der kürzlich stattgefundenen Pressekonferenz, 5 Minuten war vor Ort, mit Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Leiter der steirischen Verkehrspolizei Rupert Meißner und Chefinspektor Johann Kronberger sind weitere Details an die Öffentlichkeit gelangt.

Der Täter wurde festgenommen

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter gefasst, der für mehrere Bombenanschläge auf Einrichtungen der Zeugen Jehovas in der Steiermark verantwortlich sein soll. Der Verdächtige, ein 55-jähriger IT-Techniker aus Graz-Umgebung, war bisher nicht polizeilich bekannt. Er war vor einiger Zeit aus der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas ausgetreten. Laut Polizeiangaben ist der Mann von seiner Frau geschieden und plante, seine Ex-Frau zu töten. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Es stellte sich heraus, dass die ersten beiden Anschläge lediglich Ablenkungsmanöver waren, um von seinen eigentlichen Absichten abzulenken. Der Verdächtige wurde im Bezirk Leibnitz festgenommen. Derzeit findet eine Hausdurchsuchung südlich von Graz statt, um weitere Beweise zu sichern.

Rohrbomben als Anschlagmittel

„Die Ermittlungen stellten eine große Herausforderung dar, da viele verschiedene Bereiche zusammenarbeiten mussten. Der Verdächtige hatte Rohrbomben verwendet, was in solchen Fällen ungewöhnlich ist. Die Bomben waren so konzipiert, dass eine konkrete Gefahr für Menschen bestand. Diese Art von Bomben war darauf ausgelegt, erheblichen Schaden anzurichten und Menschenleben zu gefährden“, erklärt Chefinspektor Kornberger.

Vorherige Bomben als Ablenkungsmanöver

Die Sprengsätze wurden mit Magneten an den Autos befestigt. Die anderen Sprengsätze, die bisher gefunden wurden, dienten offenbar zur Ablenkung von den eigentlichen Zielen des Täters, seine Frau.

Wo ist die Bombe?

Bezüglich des Autos, das im Fokus des heutigen Einsatzes stand, besteht der Verdacht, dass eine Bombe daran angebracht war. Bisher wurde jedoch keine gefunden. Die Polizei geht jedoch stark davon aus, dass sich eine Detonation an dem Fahrzeug befand, die möglicherweise abgefallen sein könnte. Die Suche nach der möglichen Bombe läuft weiter.

Voll geständig

Der Verdächtige hat ein umfassendes Geständnis abgelegt, was die Ermittlungen vorantreibt. Seine Aussagen liefern wertvolle Informationen über die Hintergründe der Anschläge und seine Motive. Es gab bereits früher Vorwürfe gegen den Verdächtigen wegen körperlicher Übergriffe gegenüber seiner Ex-Frau. Diese Vorwürfe könnten ein weiteres Motiv für die Anschläge darstellen und werden nun von den Ermittlern näher untersucht. Es wird geprüft, inwieweit diese Vorwürfe in Zusammenhang mit den aktuellen Vorfällen stehen könnten und welche Rolle sie in der Gesamtsituation spielen.

Mehrere Anschläge in den letzten Monaten

Seit August 2023 wurden drei Bomben in Autos und Gotteshäusern der Zeugen Jehovas in der Steiermark gefunden, eine davon ist detoniert. Diese Anschläge sorgten für erhebliche Unruhe innerhalb der Religionsgemeinschaft und in der Öffentlichkeit.

Festnahme im Bezirk Leibnitz

Nun scheint der Täter gefasst zu sein. Der Verdächtige wurde im Bezirk Leibnitz verhaftet und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Großeinsatz in Graz wegen Bombenalarm

Nahezu zeitgleich mit der Verhaftung kam es zu einem Polizeigroßeinsatz in der Grazer Elisabethstraße. Der verhaftete Mann hatte angegeben, dass sich eine Bombe unter einem bei einem Spar-Markt abgestellten Fahrzeug befinden soll. Daraufhin wurden Straßensperren in der Elisabethstraße, der Leonhardstraße, der Leechgasse und der Rembrandtgasse eingerichtet. Kurz vor 15.00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden: Der Verdacht bestätigte sich nicht und die Straßensperren wurden aufgehoben.