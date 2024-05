Steiermark trauert: Ex-Landesfeuerwehrkommandant verstorben

Karl Strablegg wurde 1929 in Voitsberg geboren und kam bereits 1944 erstmals mit der Feuerwehr in Kontakt. Mit 15 Jahren, während seiner Ausbildung an der Staatlichen Ingenieursschule für Maschinenbau und Elektrotechnik in Graz, wurde er zur Ableistung seines Kriegsdienstes der Feuerwehr zugeteilt. Diese Erfahrung legte den Grundstein für sein lebenslanges Engagement im Feuerwehrwesen.

Aufstieg und Engagement

1950 übernahm er den elterlichen Fleischerbetrieb und entwickelte gleichzeitig seine Karriere innerhalb der Feuerwehr weiter. 1949 trat er in die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg ein, wo er rasch aufstieg: 1952 wurde er zum Löschmeister, 1955 zum Brandmeister und 1960 schließlich zum Kommandanten der Wehr gewählt. Seine Führungsqualitäten und sein unermüdliches Engagement führten ihn weiter, und er wurde 1966 zum Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt.

Landesfeuerwehrkommandant und Wegbereiter

1976 wurde Strablegg zum Landesfeuerwehrkommandanten der Steiermark gewählt. In dieser Funktion trieb er zahlreiche Modernisierungen und Verbesserungen voran. Unter seiner Führung wurde das Feuerwehrgesetz von 1979 eingeführt, das eine Professionalisierung und einen Generationswechsel im Feuerwehrwesen einleitete. Er setzte sich für die Modernisierung des Fuhrparks, den Ausbau des Atemschutzes und die Verbesserung der Schutzausrüstung ein. Zudem förderte er die Feuerwehrjugend und unterstützte die Einrichtung von Stützpunktfeuerwehren.

Internationale Anerkennung und Auszeichnungen

Sein Engagement wurde auch auf nationaler Ebene anerkannt: 1978 wurde er zum Vize-Präsidenten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes gewählt und blieb dies 15 Jahre lang. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark und das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Vermächtnis

Karl Strablegg war nicht nur ein Innovator, sondern auch ein Bewahrer der Tradition. Er war maßgeblich an der Gründung des Steirischen Feuerwehrmuseums beteiligt, das heute ein wichtiges Kulturzentrum darstellt. Seine Fähigkeit, Tradition und Innovation zu verbinden, machte ihn zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit. Karl Strablegg hinterlässt ein bedeutendes Vermächtnis im steirischen Feuerwehrwesen. Sein Engagement, seine Führungsstärke und seine visionäre Kraft werden unvergessen bleiben. Er hat die Weichen für eine zukunftsorientierte, schlagkräftige Feuerwehr in der Steiermark gestellt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und den vielen Menschen, die ihn kannten und schätzten.