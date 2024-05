Nach Rassismus-Skandal: Wird „L’Amour Toujours“ am Kirchtag gespielt?

Und so viel stellt der Geschäftsführer des Villacher Stadtmarketings, Pierre Bechler, gegenüber 5 Minuten schon klar: „Die ganze Brauchtumszone am Villacher Kirchtag ist nicht der richtige Platz für Gigi D’Agostino.“

Kein Platz für Rassismus

Aber nicht nur die Musik des Italo-DJs passt nicht in das Schema. Denn: In einem friedlichen Brauchtumsfest, wie es der Kirchtag eines ist, habe auch Rassismus keinen Platz. „Wir stellen uns zu 1.000 Prozent gegen solche Themen.“ Seitens der Stadt möchte man das Motto des letzten Villacher Kirchtags „Grenzenlos“ in vollen Zügen ausleben. Gleichheit und Gerechtigkeit stehen hierbei an erster Stelle.

Sorgfältige Musikwahl

„Wir haben andere Gegebenheiten als beim Oktoberfest. Die ganze Brauchtumszone ist nicht der richtige Platz für Gigi D‘Agostino. Da wird so eine Musik gar nicht gespielt“, erklärt Bechler. Insbesondere in der Brauchtumszone werde darauf geachtet, dass die Musik und die Lautstärke passen.

Wirte sprechen sich gegen Gigi D’Agostino aus

Anders wiederum könnte es in den einzelnen Partyzelten aussehen, wo hauptsächlich Tanzmusik, von Schlager bis zu Techno, gespielt wird. Der Geschäftsführer des Stadtmarketings weiß aber: „Die Wirte haben sich teilweise schon dagegen ausgesprochen.“ Wie aber sieht es mit dem großen Partyzelt am Kaiser-Josef-Platz aus?

Wie sieht es mit dem großen Partyzelt aus?

Dieses Jahr ist für die Partyzone am Kaiser-Josef-Platz ein anderer Veranstalter verantwortlich. „Sie sind für das Programm dementsprechend auch verantwortlich.“ Bechler ist sich sicher: „Die Veranstalter werden ihre Playlist bestimmt sorgfältig gestalten und sich Gedanken machen, ob sie solche Lieder dort spielen.“ Wie die Musikwahl letztlich ausgelegt wird, kann aber noch nicht gesagt werden. Der Veranstalter war für 5 Minuten telefonisch bislang noch nicht erreichbar. Wie es auch kommt, die Vorfreude auf den 79. Villacher Kirchtag ist jedenfalls groß.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2024 um 20:59 Uhr aktualisiert