Nach Einkauf: Kleinstransporter stand in Vollbrand

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 20:49 / ©BFVMZ/FF Mürzzuschlag

Der Lenker stellte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Geschäftes ab und ging in dieses. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stand der Kleintransporter bereits in Flammen. Die Brandursache ist derzeit unklar, der Brandherd befand sich im Bereich der Mittelkonsole der Fahrerkabine. Es hielten sich keine weiteren Personen im Fahrzeug auf, es wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Vor Ort waren die Feuerwehren St. Gallenkirch und Gortipohl mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie die Polizei im Einsatz