Vor der Hochzeit: Lugner und „Bienchen“ legen Stopp bei den Affen ein

Am 1. Juni tritt Baulöwe und Society-Star Richard Lugner zum sechsten Mal vor den Traualtar. Seine zukünftige Braut: die fast 50 Jahre jüngere Simone Reiländer (42), oder wie Mörtls sie nennt „Bienchen“.

Affenabenteuer in Kärnten

Vor seiner Hochzeit kann Lugner anscheinend nicht genug bekommen von Kärnten. Zuletzt absolvierte er ein Gesundheits- und Fitnessprogramm in Maria Wörth. 5 Minuten berichtete. Am heutigen Mittwoch, dem 29. Mai, ging es für „Bienchen“ und Mörtl schließlich auf den Affenberg in Landskron, Bezirk Villach, Kärnten. Vor allem „Bienchen“ dürfte ganz begeistert von den Affen gewesen sein, immerhin schoss sie so einige Bilder von ihnen.

Hochzeit in Wien

Standesamtlich heiraten werden Mörtl und Bienchen am 1. Juni im steinernen Saal des Wiener Rathauses, die kirchliche Segnung wird erst am 12. Oktober, einen Tag nach Lugners 92. Geburtstag, im Stephansdom stattfinden. Gegenüber MeinBezirk.at gab Lugner bekannt, dass es sich um seine letzte Hochzeit handeln wird.