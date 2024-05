Frontalcrash zweier Autos fordert sieben Verletzte

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 21:28 / ©Thomas Kaiser

Am 29. Mai 2024 gegen 18:30 Uhr kam es auf der B179 im Bereich des Gasthauses Fernsteinsee, Gemeindegebiet Nassereith, aus bisher unbekannter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen einem Pkw, welcher mit drei Personen und einem anderen Auto, welches mit vier Personen besetzt war. Durch den Unfall wurden sechs Personen leicht verletzt und von der Rettung in die Krankenhäuser nach Reutte und Zams eingeliefert. Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Die B179 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. 90 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.