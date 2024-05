Paragleiter stürzte ab – Hubschrauber mussten nach ihm suchen

Der 36-jährige Deutsche startete am heutigen Mittwoch, dem 29. Mai, gegen 12 Uhr, mit seinem Paragleiter auf der Emberger Alm, Bezirk Spittal an der Drau, zu einem Freizeitflug über Lienz durch das Mölltal nach Villach und von dort aus wieder zurück nach Greifenburg.

20 Meter abgestürzt

Als der Mann gegen 15 Uhr den Grat des Berges Schwanspitz in Richtung Norden in geringer Höhe überquerte wollte, klappte sein Paragleiter aufgrund des plötzlich aussetzenden Bergwindes zusammen. Der 36-Jährige stürzte aus ca. 20 Meter Höhe ab und blieb verletzt wenige Meter südlich des Gipfels liegen.

Suche nach dem Verletzten

Ein anderer Paragleiterpilot beobachtete den Unfall und setzte mit seinem Handy die Rettungskette in Gang. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde mit dem Polizeihubschrauber, sowie dem Rettungshubschrauber C7 nach dem Verunfallten gesucht. In weiterer Folge konnte der Mann nach notärztlicher Erstversorgung mittels Tau geborgen und anschließend mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt geflogen werden.

Weiterer Freizeitunfall

Gegen 14.15 Uhr kam es zu einem weiteren Freizeitunfall auf der Emberger Alm. Eine 25-jährige Deutsche war mit ihrem Drachenflieger unterwegs. Beim Anflug auf den Landeplatz in Greifenburg musste sie vermutlich aufgrund eines Flugfehlers in einem nahegelegenen Feld mit hohem Gras landen. Dabei stach die junge Frau mit der Spitze ihres Hängegleiters in die Erde und verletzte sich unbestimmten Grades. Ein zufällig anwesender Arzt leistete der 25-Jährigen Erste Hilfe. Anschließend wurde sie von der Rettung in das KH Spittal an der Drau eingeliefert.