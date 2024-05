Sonne, Wolken und Regen: So wird das Feiertagswetter in Österreich

In den westlichen Landesteilen dominieren am Morgen und Vormittag dichte Wolken, die immer wieder Regenschauer mit sich bringen. Nachmittags lockert es zwar etwas auf, jedoch bleibt die Schauerneigung deutlich erhöht. Weiter im Osten startet der Tag noch mit ein paar sonnigen Stunden. Doch im Laufe des Nachmittags bilden sich über das ganze Land verteilt Regenschauer und lokale Gewitter. Diese können sich in den Abendstunden regional ausbreiten und verstärken. „Das Tiefdrucksystem sorgt für wechselhaftes Wetter in ganz Österreich, wobei besonders nachmittags und abends mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen ist“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Temperaturen und Wind

Der Wind weht tagsüber meist nur schwach bis mäßig, vor allem aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 17 bis 25 Grad.