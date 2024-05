TrÃ¼b und regnerisch: So wird das Feiertagswetter in KÃ¤rnten

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 21:57 / ©Leserfoto

In Oberkärnten beginnt der Tag bereits mit Regenschauern am Vormittag. Diese breiten sich im Laufe des Tages aus und erreichen spätestens ab der Mittagszeit auch das Lavanttal. „Trotz der häufigen Niederschläge gibt es immer wieder kurze trockene Phasen, doch die Sonne zeigt sich nur selten“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. Die Temperaturen bleiben vergleichsweise kühl, mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad.