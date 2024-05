Es bleibt unbeständig: So wird das Feiertagswetter in der Steiermark

In der westlichen Obersteiermark bleibt die Sonne den ganzen Tag über rar. Schon am Vormittag sind erste Regenschauer möglich. Der Nachmittag wird insgesamt oft bewölkt sein, mit weiteren Niederschlägen, die stellenweise kräftig ausfallen können. Im Osten und Südosten der Steiermark bleibt es bis über Mittag hinaus noch weitgehend trocken und teils länger sonnig. Am Nachmittag steigt dann die Schauer- und Gewittergefahr merklich an, wodurch auch hier die zweite Tageshälfte oft bewölkt und regnerisch verläuft. Das Tiefdrucksystem bringt besonders nachmittags und abends Regenschauer und Gewitter, die örtlich intensiv sein können.

Temperaturen und Wind

Die Höchsttemperaturen liegen je nach Sonnenscheindauer zwischen 17 und 23 Grad. Der Wind weht tagsüber meist nur schwach bis mäßig, hauptsächlich aus südlicher bis westlicher Richtung.