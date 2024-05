Unfall: Alko-Lenker (20) kracht in McDonalds-Terrasse

Dramatische Szenen spielten sich am 30. Mai 2024 im Gewerbegebiet von Schlitters in Tirol ab. Ein 20-Jähriger fuhr dort von der Zillertalstraße (B 169) ab in Richtung der hiesigen McDonalds Filiale. Laut späteren Angaben des Lenkers ist er mit ca. 80 bis 90 km/h gefahren und habe in Folge versucht zu bremsen. „Jedoch sei das Fahrzeug angeblich nicht langsamer geworden“, heißt es seitens der Polizei. Bei einem erneuten Betätigen des Bremspedals hätten schließlich die Räder dann blockiert, wodurch der Wagen geradeaus auf eine Grünfläche und anschließend weiter zwischen zwei Eisensäulen hindurch, auf die Terrasse der McDonalds Filiale fuhr. Dabei durchbrach der Pkw sogar den Zaun!

Von Polizei aufgegriffen

„Zeugen konnten anschließend beobachten, wie die beiden Männer die Kennzeichentafeln vom Fahrzeug abmontierten und vom Unfallort flüchteten“, so die Beamten weiters. Sie konnten aber bereits bei der Anfahrt der Polizeistreife zur Unfallstelle angehalten und kontrolliert werden. Dabei hätten die beiden Männer zunächst widersprüchliche Angaben gemacht. Schließlich gaben sie aber zu, die Insassen des verunfallten Autos zu sein. Beide Männer wurden durch den Unfall verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. „Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung“, betonen die Beamten weiters. Der 20-Jährige ist außerdem nicht im Besitz einer aufrechten Lenkberechtigung.

Keine Bremsspuren

Am Terrassengeländer der McDonalds Filiale sowie am Inventar ist durch den Unfall ein erheblicher Sachschaden entstanden. „Im Zuge der Erhebungen zum Unfallhergang konnten keine Bremsspuren festgestellt werden“, erklären die Polizisten. Der Wagen wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck sichergestellt.