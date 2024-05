Wintertourismus: Plus bei Übernachtungen und Ankünften 

„Kärnten hat trotz herausfordernder Rahmenbedingungen mehr Gäste von einem Winterurlaub überzeugt. Das ist ein starkes Signal der heimischen Tourismusbetriebe und zeigt, wie konkurrenzfähig wir als Urlaubsland nach wie vor sind“, betonte Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Dienstag. Zwischen November und April hat Kärnten mit 917.832 Ankünfte den drittbesten Wert und mit 3.645.526 Übernachtungen die fünftmeisten Nächtigungen verzeichnet.

©Büro LR Schuschnig / Taltavull Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP)

Tourismus zu positiver Winterbilanz

WKK-Spartenobmann Josef Petritsch betont: „Das Umfeld ist durch die vielschichtigen Teuerungsmaßnahmen nicht nur für die Betriebe, sondern auch für die Gäste eine Herausforderung. Es ist erfreulich, dass sich die Winterdestination Kärnten dennoch mit einer positiven Bilanz verabschiedet.“ Auch Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner zeigt sich erfreut über die positive Bilanz: „[…] In den Auslandsmärkten gab es Nächtigungszuwächse, am höchsten in den zentral- und osteuropäischen Ländern: Tschechien (plus 9,3 Prozent), Ungarn (8,9 Prozent), Slowakei (6,1 Prozent) und Polen (4,1 Prozent). Ebenso erfolgreich performte Kärntens Winterangebot in Slowenien (6,5 Prozent) und Kroatien (12,1 Prozent), auf diesen beiden Märkten hatten wir die Kommunikationsmaßnahmen verstärkt.“

©WKK/ Jost&Bayer | Wirtschaftskammer-Spartenobmann Josef Petritsch ©Kärnten Werbung/Johannes Puch | Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner

Buchungslage für nächste Monate „vielversprechend“

Dies stimme nun auch positiv für den Sommer. „Aber es gibt keine Zeit zum Zurücklehnen“, meint Schuschnig. Das klare Ziel sei es, als Destination das ganze Jahr attraktiv zu sein und die touristische Wertschöpfung möglichst ganzjährig zu sichern. „Dahingehend haben wir heuer erstmals rund zwei Millionen Euro in die Vorsaisonoffensive investiert, bei der alle Tourismusregionen unter einem gemeinsamen Schwerpunkt mitziehen“, so der Landesrat. Der abschließend betont: „Die Buchungslage für die kommenden Monate ist bereits vielversprechend. Wir tun alles, um nach der guten Winterbilanz die Basis für einen erfolgreicheren Sommer zu schaffen.“