60 km/h zu schnell: Motorrad von Raser (41) in Graz beschlagnahmt

60 km/h zu schnell war ein 41-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung am Mittwoch in der Wiener Straße unterwegs. Dort führte die Polizei gerade Geschwindigkeitsmessungen durch. „Die Beamten konnten den Mann am Bahnhofgürtel stellen. Er gab an, auf dem Weg zur Arbeit und verspätet gewesen zu sein“, heißt es seitens der Polizei. Aufgrund der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Das Motorrad wurde über Anordnung der Behörde vorläufig beschlagnahmt.