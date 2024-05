Riesen-Bärenklau und Co.: Problempflanzen geht es an den Kragen

Die betroffenen Standorte liegen schwerpunktmäßig in den sensiblen Schutzgebieten Lendspitz-Maiernigg und Lendspitz-Siebenhügel sowie entlang der Sattnitz und im Natura-2000-Gebiet Ziegelteich bei Hörtendorf. Den städtischen Mitarbeitern gehen dabei, wie schon in den vergangenen Jahren, Helfer aus einer speziellen AMS-Aktion zur Hand.

Spezielle AMS-Aktion

„Auch in Klagenfurt werden invasive Neophytenvorkommen in Rahmen unserer finanziellen und technischen Möglichkeiten bereits seit einigen Jahren bearbeitet und deren Flächen eingeschränkt. Tatkräftige Unterstützung kommt dabei von helfenden Händen der AMS-Aktion, wofür wir sehr dankbar sind“, erklärt Vizebürgermeister Alexander Kastner (Team Kärnten). Die am häufigsten vorkommenden Neophytenarten sind der Japanische Staudenknöterich, das Himalaya-Springkraut, die Kanadische Goldrute und die Riesen-Goldrute. Eine weitere Problempflanze mit punktuellen Vorkommen in Klagenfurt ist der Kaukasische Riesen-Bärenklau.

Einsaat von heimischen Konkurrenz-Pflanzen

Die Bearbeitung der Neophyten in den letzten Jahren hat auch schon deutlich Wirkung gezeigt. Durch das regelmäßige Mähen, Ausreißen und Ausgraben der invasiven Pflanzen mit ihren Wurzeln sind die Bestände zunehmend kleiner und sichtbar geschwächt worden. Einzelne Standorte wie z. B. der Auenweg oder die Hundewiese beim Strandbad gelten mittlerweile als weitgehend saniert. Zusätzlich sichert die Einsaat von heimischen Konkurrenz-Pflanzen mit darauf abgestimmtem Mähregime den Bearbeitungserfolg.