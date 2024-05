Unheilbar krank: Kinderhospiz- und Palliativtag am 1. Juni

In Österreich sind rund 5.000 Kinder von einer unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankung betroffen. „Kein Schicksal kann unbarmherziger sein als die Diagnose einer unheilbaren Erkrankung des eigenen Kindes. Wenn die Medizin am Ende ihrer Möglichkeiten ist, kann man nicht mehr tun, als den Betroffenen auf ihrem Leidensweg eine Stütze zu sein. Diese Stütze aber ist ein so wichtiger Beistand – er erfolgt durch Kinderhospizbegleitung und mobile Palliativteams. Diese Teams geben Kraft, sie leisten unschätzbare Hilfe“, erklärt Landesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Infoveranstaltung im Atrio

Am 1. Juni will der österreichische Kinderhospiz- und Palliativtag das Augenmerk genau auf diese unterstützenden Hände, Herzen und Teams richten. In Kärnten findet dazu von 10.30 Uhr bis 15 Uhr eine Infoveranstaltung des Landesverbandes der Hospiz- und Palliativeinrichtungen für Betroffene und Interessierte im Atrio in Villach statt. Aktuell verfügt Kärnten über 29 Mobile Hospizteams mit mehr als 300 Ehrenamtlichen – „und es werden jedes Jahr mehr“, so Prettner. „Dafür forcieren wir die Hospiz-Ausbildungen und die Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem arbeiten wir laufend am Ausbau der hauptamtlichen Koordination der ehrenamtlichen Hospizteams.“

Liebevolle Begleitung bis zuletzt

Ganz speziell werde auch das Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowohl in der mobilen Pallativ- und Hospizversorgung als auch im stationären Bereich stetig ausgebaut. Dazu gehören mobile Palliativteams des Klinikums (ELKI) und des LKH Villach, die mit interdisziplinären Teams und mit ehrenamtlichen Hospizbegleitern Betroffene betreuen. Zudem gibt es die mobile Kinderkrankenpflege Kärnten (MOKI); den mobilen Pflegedienst CURAPLUS; EULONI von der Hospizbewegung der Diakonie; die Hospizbegleitung der Caritas und den Hospiz- und Palliativdienst des Roten Kreuzes. „Und als eines von fünf Bundesländern verfügt Kärnten auch über stationäre, krankenhausinterne Palliativbetten für Kinder und Jugendliche“, informiert Prettner. „Wo auch immer die Begleitung erfolgen kann: Ziel ist es, den schwerstkranken Kindern und ihren Angehörigen Zeit und Aufmerksamkeit, Hingabe und Lebensqualität zu schenken.“