Feiern und Grenzen überwinden: Uni Graz lädt zum großen Fest

Egal, ob Forschende, Lehrende oder Studierende oder die vielen Teams: Was die Mitglieder der Universität Graz verbindet, ist der Wille, Grenzen zu überwinden – egal ob wissenschaftlich, sozial oder gedanklich. Vermeintliche Trennlinien werden zu Bindegliedern, zu Nähten, die zusammenschweißen. Kunst verbindet sich mit Recht, Technik und Natur verschmelzen zur Bionik, die Klimaforschung lässt sich auf der Suche nach Lösungen nicht aufhalten und Sprache wird zum Mittel, um Grenzen niederzureißen. Universitäten forschen und lehren nicht zum Selbstzweck. Es geht um Erkenntnisgewinn, der zum Wohl der Allgemeinheit beiträgt und um Vermittlung von Wissen, das der Gesellschaft Nutzen bringt. Deshalb setzen die Initiatoren im Vorfeld des Festes auch einen ersten Schritt in Richtung Stadt und Bevölkerung. An drei prominenten Stellen in der Stadt werden die Menschen eingeladen, beim „Überwinden von Grenzen“ mitzudenken und dies auf eine Plakatwand zu schreiben.

„Stimmen Sie ein, feiern Sie mit“

„Der Freiheit von Forschung und Lehre verpflichtet, setzen wir uns permanent mit sozialen, politischen und technologischen Herausforderungen auseinander. Wir nehmen unsere individuelle, institutionelle und gesellschaftliche Verantwortung wahr und zeigen, dass gerade Universitäten ein Motor des gesellschaftlichen Wandels sind. Das Fest ist eine gute Gelegenheit, um Danke zu sagen und miteinander zu feiern. Stimmen Sie ein, feiern Sie mit“, lädt Peter Riedler, Rektor der Universität Graz, ein. In Zusammenarbeit mit La Strada Graz vereint die Universität Graz Beiträge aus Kunst, Kultur, Kulinarik und Wissenschaft zu einem abwechslungsreichen Festprogramm. Unterstützt wird das Fest von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, der Kleinen Zeitung, der Bundesimmobiliengesellschaft BIG, der Energie Steiermark, dem Ankünder, der Grazer Wechselseitigen Versicherung und der Steiermärkischen Sparkasse.

Kunst und Wissenschaft sind Schwestern!

„Beim ‚Fest, das Grenzen überwindet‘ findet zusammen, was zusammengehört. Das Wissen der Universität und die Leidenschaft eines Kulturfestivals. Miteinander führt das zu einem spannenden Programm. Künstlerinnen und Künstler sowie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen inspirieren einander. Sie arbeiten gemeinsam an den Themen unserer Zeit. So entstehen nachhaltige Verbindungen, die neue und kreative Perspektiven herausfordern und Geschichten auf eine Weise erzählen, die uns in Erinnerung bleibt. Ein Fest ohne Grenzen!“, betont Werner Schrempf, Intendant La Strada Graz.

Von Astrophysik bis zum Strafrecht

Zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen in Kurzlesungen darüber, was grenzenlos für ihre Forschung bedeutet. Sie geben einen Einblick in ihre Arbeit und erklären, wie sie mit Wissenschaft Grenzen überwinden. Ein musikalisches Highlight wird das Konzert von Candlelight Ficus Extended. Bei der Musik der Grazer Funk-Pop-Band bleibt kein Fuß neben dem anderen. Erdige Grooves, eingängige Pop-Melodien und rhythmische Soul-Elemente verführen jeden und jede zum Tanzen. Am Freigelände sorgen DJ Ocho und DJ Electric Magic Disco Bongo für Partystimmung. In Führungen dringen Fans von Architektur und Wissenschaft in Bereiche der Universität vor, die den meisten üblicherweise verschlossen bleiben. Es geht in die Kellergewölbe und unter das Dach des historischen Hauptgebäudes, das Kriminalmuseum gibt Einblick in die Anfänge der modernen Forensik, Mitmachlabore wecken den Forschungsgeist der Gäste des Abends. Für die begrenzten Plätze kann man sich online anmelden.

Kunst und Kulinarik

Die niederländischen Künstler Strijbos & Van Rijswijk bringen mit Klangteppichen neue Harmonien in das historische Ambiente der Uni Graz. Selbst die Baustelle des künftigen Graz Center of Physics wird in die Inszenierung eingebunden. Erleben Sie, wie der Campus im Herzen von Graz erklingt. Das Café Erde und der Foodtruck von Sterling-Diner Steinbichler sorgen für das leibliche Wohl. Der Gastgarten des UniCafés lädt zum Verweilen an. Am Floor Nordwiese wird Laško Pivo und Makava ausgeschenkt. Vor der Uni-Bibliothek bietet das Libresso eine Auswahl an schmackhaften Durstlöschern. Wer etwas Spritzigeres bevorzugt, wird am Spritzerstand der ÖH am Floor Südwiese fündig. Im Sinne des Umweltschutzes sind alle Zutaten der Speisen und Getränke aus der Region. Die Getränke werden in Mehrwegbechern ausgeschenkt. Insgesamt legt die Universität Graz großen Wert auf Nachhaltigkeit und richtet das Fest, das Grenzen überwindet, nach den Kriterien für Green Events aus.

Ein Fest, das Grenzen überwindet

Das „Fest, das Grenzen überwindet“ am 7. Juni bietet eine spannende Gelegenheit, die Universität Graz in ihrer ganzen Vielfahrt auf eine neue Art kennenzulernen. Alle sind eingeladen. Los geht es ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2024 um 10:09 Uhr aktualisiert