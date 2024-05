TorjÃ¤ger Matt Fraser bleibt den Rotjacken erhalten

Sowohl der Kanadier Matt Fraser als auch der EC-KAC verzichteten auf ihre im Arbeitspapier festgeschriebenen Ausstiegsoptionen, sodass sich die Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert. „Wir sind froh, dass wir Matt Fraser weiterhin in unserem Team haben. Er ist eine konstante Größe und ein Ruhepol in unserer Kabine, ein echter Teamplayer und Vollprofi, der sehr gut auf sich, seinen Körper und seine Umgebung achtet“, betont Assistant-Coach David Fischer.

67 Torerfolge

Fraser stammt aus Kanada, seine dortige Juniorenzeit beendete er 2011 mit dem Meistertitel in der Western Hockey League (WHL). In den vier folgenden Spielzeiten kam der Flügelstürmer – obwohl ungedraftet – zu 91 NHL-Einsätzen für die Dallas Stars, die Boston Bruins und die Edmonton Oilers. Seine erste Saison in Europa wurde (beim Rögle BK) von einer Erkrankung stark beschnitten, ab 2017 erwies er sich (bei den Dornbirn Bulldogs und dann zwei Jahre lang bei den Augsburger Panther in der DEL) auch am alten Kontinent als zuverlässiger Torjäger. Im Dezember 2020 schloss sich Matt Fraser dem EC-KAC an, nur vier Monate später zeichnete er beim rot-weißen Titelgewinn für das Championship Winning Goal verantwortlich. Insgesamt bestritt der Linksschütze bislang 203 Ligaspiele für die Rotjacken, aus denen 84 Treffer zu Buche stehen. Kein anderer KAC-Spieler kam im Zeitraum seit der Fraser-Verpflichtung auf mehr als 67 Torerfolge. In der abgelaufenen Saison schrieb der Kanadier satte 28 Mal – und damit öfter als jeder seiner Mitspieler – an.

Fraser zur Vertragsverlängerung

„Meine Familie und ich sind sehr froh, dass wir in eine weitere Saison in Klagenfurt gehen. Vor wenigen Tagen wurde hier unsere Tochter geboren, sie trägt Carinthia als zweiten Vornamen, ich denke, das zeigt, wie sehr wir es genießen und wertschätzen, hier leben zu können. Es ist eine Ehre, das Trikot des EC-KAC zu tragen, und es ist immer wieder aufs Neue ein Genuss, bei fast jedem Heimspiel in eine ausverkaufte Heidi Horten-Arena einzulaufen […]“, so Fraser abschließend.