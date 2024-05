15-Jähriger bei Kollision mit Onkel schwer verletzt

Der 15-Jährige fuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem 20-jährigen Onkel und seinem 18-jährigen Bruder im Bereich des Waldes am Hilmteich in Fahrtrichtung Westen. Der 18-Jährige fuhr voraus in den Rundweg am Hilmteich ein. Der 20-Jährige bremste vor der Einfahrt in den Rundweg ab, um Ausschau nach anderen Personen zu halten. Der nachkommende 15-Jährige bremste daraufhin, rutschte mit seinem Fahrrad am schlammigen Untergrund aus und kollidierte mit seinem Onkel. In weiterer Folge kamen beide zu Sturz.

15-Jähriger schwer verletzt

Der 15-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Das verständigte Rote Kreuz brachte den Burschen ins LKH Graz. Der Onkel des Jugendlichen erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich in häusliche Pflege.