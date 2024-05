ÖBB-Baustelle in Waidmannsdorf: Ab Juni gibt es Durchgang für Fußgänger

Die Bauarbeiten an der neuen Unterführung in Waidmannsdorf schreiten planmäßig voran. Wie angekündigt, wird mit 3. Juni 2024 ein Personendurchgang für die Querung der Baustelle freigeben. „Unser wichtigstes Anliegen ist die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer, die den provisorischen Durchgang benützen. Räder müssen bitte geschoben werden. Wir hoffen auf gegenseitige Rücksichtnahme, damit die Bauarbeiten weiterhin ungehindert voranschreiten und wir das Bauwerk Ende Oktober 2025 für den Verkehr freigeben können“, betont ÖBB-Projektleiterin Christiane Schiavinato.

©ÖBB/studiohorst Mit 3. Juni 2024 wird ein Personendurchgang für die Querung der Baustelle freigeben.

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

In den vergangenen Monaten wurde die Baugrube ausgehoben. Mittels Düsenstrahlverfahren wurden zuvor die Widerlager für die Hilfsbrücken hergestellt und danach beide Brücken eingebaut. So stehen für die Dauer der Bauarbeiten beide Gleise der wichtigen Südbahnstrecke uneingeschränkt zur Verfügung, während darunter gearbeitet wird. „Mit der Fertigstellung und der Freigabe des Personendurchgangs ist der erste große Schritt in Richtung Verkehrssicherheit getan. Die Errichtung der Bahnunterführung ist ein absolut wichtiges Projekt für die Landeshauptstadt. Ich danke den ÖBB, dass sie die Realisierung gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt in Angriff genommen haben“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Durchgang für Fußgänger

Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) ergänzt: „Es ist absolut positiv, wie reibungslos und plangemäß eine der größten Baustellen derzeit in Klagenfurt abgewickelt wird. Erfreulich ist auch, dass nun eine Durchgangsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer besteht, die Umwege spart und die Sicherheit erhöht.“ Die Stahltragwerke der Hilfsbrücken wurden im ÖBB eigenen Werk gefertigt und geprüft. Sie werden am Ende der Bauarbeiten wieder abgetragen und bei Folgebaustellen weiterverwendet.