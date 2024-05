488 Rekruten aus ganz Kärnten in Gallizien angelobt

Am Mittwoch

Galliziens Bürgermeister Hannes Mak (ÖVP) begrüßte die vielen Gäste zur Angelobung in der Gemeinde. „Es ist eine große Ehre, sie alle heute in Gallizien willkommen zu heißen. Dieser Tag ist von bedeutender Tragweite für unser gesamtes Land. Es erfüllt mich als Bürgermeister mit großem Stolz, dass wir heute Gastgeber einer Angelobung sein können – das letzte Mal war dies vor 37 Jahren der Fall. Seit damals haben sich das Leben und die Welt um uns herum stark verändert. Mein Dank gilt dem Bundesheer, insbesondere auch für seine Unterstützung bei Katastropheneinsätzen“, so Mak.

©LPD Kärnten/Varh Am Foto: Militärkommandant Philipp Eder, Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeister Hannes Mak (v.l.)

Rekruten aus ganz Kärnten

An der Angelobung nahmen Soldaten des Pionierbataillons 1, des Führungsunterstützungsbataillons 1, des Jägerbataillons 25, der 1. Jägerkompanie, des Jägerbataillons 7 und der Lehrkompanie des Stabsbataillons 7 teil. „Sie können sicher sein: Stolz, Vertrauen und Zuversicht werden sie von unserer Seite aus begleiten. Ich wünsche mir, dass sie wertvolle Erfahrungen sammeln und dass sie gesund ihren Dienst für die Republik Österreich ableisten werden. Ihnen gebührt unser aller Dank“, betonte auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Rahmen seiner Ansprache und Kärntens Militärkommandant Philipp Eder ergänzte abschließend: „[…] Sie sind mit der heutigen Angelobung Teil des österreichischen Bundesheeres.“