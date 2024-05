Armin Assinger erhält Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Graz

Die Ehrung fand im Grazer Rathaus statt, wo Bürgermeisterin Elke Kahr ihm die Auszeichnung überreichte. Armin Assinger wurde am 7. Juni 1964 in Graz geboren und wuchs in Hermagor auf. Schon früh zeigte sich sein Talent im Skisport: Mit zwölf Jahren gewann er die Kärntner Schülermeisterschaften im Riesentorlauf. 1982 wurde er österreichischer Vizejuniorenmeister in den Disziplinen Abfahrt und Kombination. Ab 1984 war Assinger Mitglied des ÖSV-Kaders und konnte zehn Mal bei Weltcuprennen auf das Podium steigen, davon vier Mal als Sieger. Ein besonderes Highlight seiner Karriere war die Siegesfahrt in der Sierra Nevada 1993, bei der er mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 112,37 km/h einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde erzielte. 1995 beendete er seine aktive Laufbahn als Skirennläufer. Nach seiner sportlichen Karriere wechselte Assinger ins Fernsehen und wurde als Co-Kommentator für alpine Skirennen beim ORF bekannt. Mit seiner humorvollen und kompetenten Art erlangte er Kultstatus. Besonders in Erinnerung bleiben seine markanten Sprüche, wie „da pfeifen die Komantschen“. Seine TV-Präsenz erweiterte sich später um die Moderation von Shows wie „Glück gehabt“ und der „Millionenshow“.

„Graz ist meine Geburtsstadt und darauf bin ich echt stolz“

Neben seiner TV-Karriere engagierte sich Assinger als Coach für Stressmanagement und Motivation und veröffentlichte zwei Bücher. Seit einigen Jahren lebt er wieder in Graz und engagierte sich 2021 als Botschafter für das Sportjahr der Stadt. Bürgermeisterin Elke Kahr lobte Assingers Engagement und Verbundenheit zur Stadt Graz: „Sie sorgen mit Ihrer Art und dem was Sie tun für so viel Freude bei den Menschen und erweisen Graz mit Ihrer besonderen Verbindung zu unserer Stadt tolle Dienste“. Armin Assinger zeigte sich sichtlich bewegt und bedankte sich für die Auszeichnung. „Es ist mr eine besondere Ehre und mir fahrt die Ganslhaut so richtig auf. Graz ist meine Geburtsstadt und darauf bin ich echt stolz. Mir liegt sehr viel an dieser schönen Stadt“, so Assinger.