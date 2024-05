Busse fahren ab 1. Juni deutlich öfter zum Klagenfurter Strandbad

Linie 10: Von 1. Juni 2024 bis zum Ende der Ferien (8. September 2024) wird diese Linie die Strandbadbesucher wieder direkt vom Heiligengeistplatz über die Villacher Straße zum Strandbad bringen.

Montag bis Freitag (an Schultagen sowie im Ferienzeitraum) im 60-Minuten-Takt zwischen 12 und 18 Uhr (7 Fahrten pro Fahrtrichtung);

samstags: im 60-Minuten-Takt zwischen 8.38 und 18.38 Uhr (11 Fahrten pro Fahrtrichtung);

sonntags: im 120-Minuten-Takt zwischen 9.40 und 19.40 (6 Fahrten pro Fahrtrichtung).

Sollte an Samstagen und Sonntagen (z.B. aufgrund von vermehrtem Besucherandrang) erhöhter Mobilitätsbedarf bestehen, werden auf der Linie 10 temporär zusätzliche Busse zum/vom Strandbad im Einsatz sein. Es ist geplant, dass diese dann in den Echtzeitanzeigen, also auf der KlagenfurtMobil-App und am Strandbad-Abfahrtsmonitor, angezeigt werden.