Betriebskosten-Abrechnung: Kärntner Mietexperten decken Kostenfallen auf

Zum elften Mal bietet die Kärntner Arbeiterkammer (AK) in Kooperation mit dem Land vom 3. Juni bis 31. Juli den kostenlosen Betriebskosten-Check an. „Dank der Aktion wird gewährleistet, dass die Menschen nur jene Beträge bezahlen, für die sie tatsächlich verpflichtet sind. Mit nur einer E-Mail oder einem Anruf können wir die Abrechnung überprüfen und bei Bedarf unterstützen, um Fehler zu korrigieren“, betont AK-Präsident Günther Goach.

©AK Kärnten/Gernot Gleiss Am Foto: AK-Präsident Günther Goach

Sichergehen, dass nicht zu viel verrechnet wird

„[…] Der Betriebskosten-Check der AK in Kooperation mit dem Land Kärnten ist ein Angebot an alle Mieterinnen und Mieter in Kärnten, die Abrechnungen überprüfen zu lassen und damit sicherzugehen, dass ihnen nicht zu viel verrechnet wird“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). Online findet ihr die Auflistung der benötigten Unterlagen, welche ab sofort gebündelt auf der AK-Webseite hochgeladen oder per E-Mail unter [email protected] an die AK gesendet werden können. Nach Überprüfung der Abrechnung folgt ein telefonisches Beratungsgespräch. Auf Wunsch können auch persönliche Beratungen vereinbart werden.