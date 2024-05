Neue Motorik-Kletterstrecke im Waldpark Hochreiter eröffnet

Direkt an der Teichalmstraße, auf mehr als tausend Meter Seehöhe, liegt der Waldpark Hochreiter. Mehr als 60.000 Gäste begrüßten Angelika und Erhard Pretterhofer, die beiden Geschäftsführer des Waldparks, im vergangenen Jahr. „Wir wissen, was es heißt, als Familie einen Ausflug zu unternehmen”, schildern Angelika und Erhard Pretterhofer, selbst Eltern eines kleinen Sohns. „Die Großen möchten in Ruhe einen Kaffee trinken, die Kleinen können hingegen kaum eine Minute ruhig sitzen und wollen möglichst viel Action. Bei uns finden Familien deshalb eine Umgebung, in der beides möglich ist.”

Entdecken, spielen, staunen

Auf 15 Hektar tummeln sich im Waldpark Hochreiter 22 verschiedene Tierarten, die zum Teil gestreichelt und gefüttert werden können. Als besonderes Highlight unter den flauschigen Vierbeiner gelten die Waschbären, aber auch bei den Füchsen und Kleintieren lässt sich immer etwas entdecken. Neben dem Weg, der die Besucher an den unterschiedlichen Gehegen vorbeiführt, gibt es nicht nur interessante Schautafeln, sondern auch eine Waldkugelbahn. „Wir wollen die Kinder bewusst zum Gehen und Laufen animieren”, erklärt Angelika Pretterhofer. „Die meisten unserer kleinen Gäste lieben es, mehrmals rauf und runter zu flitzen und die Kugel rollen zu lassen.” Weitere beliebte Plätze sind der gigantische Wissensbaum sowie der Wasserspielplatz, auf dem nach Herzenslust gepritschelt werden kann. Auf der von Gästen gern genutzten Picknickwiese mit Blick auf den Hochlantsch kann man seit heuer übrigens auch grillen, wobei das Team des Waldparks bei Bedarf sogar das dafür benötigte Grillgut organisiert. Wer sich lieber rundum bedienen lassen möchte, wird auf der Speisekarte des Restaurants „Baumhaus” mit seinem Indoor-Spielbereich, dem Krabbelbereich und der Rutsche bestimmt fündig.

Holzfäller-Trail: neuer Spielbereich zum Klettern und Lernen

So vielfältig das Angebot bereits ist, Angelika und Erhard Pretterhofer werden nicht müde, laufend an weiteren innovativen Ideen zu tüfteln. „So wie die Natur sich ständig weiterentwickelt, so wächst auch unser Waldpark Jahr für Jahr”, erzählt Erhard Pretterhofer. „Wir freuen uns deshalb, dass wir ab Mai 2024 unseren Holzfäller-Trail eröffnen können.” Die 30 Meter lange Motorik-Kletterstrecke beantwortet spielerisch alle Fragen rund um das Thema Holzlogistik. Auf dem Weg müssen die kleinen Kletterer zahlreiche Hindernisse überwinden. Diese stellen lauter Geräte und Werkzeuge dar, die man für die Arbeit im Wald und zum Fällen der Bäume braucht, wie etwa eine Axt und eine Motorsäge. Rund um die Kletterstrecke führt eine Go-Kart-Bahn, auf denen die Kinder mit Go-Karts, Bobbycars und E-Karts Gas geben können.

