Mann (53) wollte sich vor Flammen retten – stürzt in den Tod

Der Brand war am Mittwoch, dem 29. Mai, gegen 1.50 Uhr, in einem Mehrparteienhaus in Rohrbach, gleichnamiger Bezirk, Oberösterreich, ausgebrochen. 5 Minuten berichtete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte loderten die Flammen bereits aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss.

In den Tod gestürzt

Ein 53-jähriger Bewohner kam bei dem Brand ums Leben. Er wollte sich vor den Flammen retten, indem er in ein Nachbargebäude sprang. Dies misslang ihm aber und er stürzte vom 2. Obergeschoß auf den Gehsteig. Der Wohnungsmieter verstarb noch an der Unfallstelle. Von der Staatsanwaltschaft Linz wurde eine Obduktion angeordnet.

Einsturzgefahr

Die Ermittlungen zum Brand im Stadtgebiet von Rohrbach wurden von Beamten des Landeskriminalamtes übernommen. Bei der Besichtigung konnten teils schwere Schäden an mehreren Gebäuden festgestellt werden. Aufgrund der massiven Schuttüberlagerungen und Einsturzgefahr konnte erst in den späten Nachmittagsstunden des 29. Mai 2024 die Brandausgangswohnung untersucht werden, die Ermittlung der genauen Brandursache war aufgrund des hohen Zerstörungsgrad jedoch nicht mehr möglich. Die Ermittlungen zur Brandentstehung laufen.