Obersteirischer Kinder Rad Cup geht in die nächste Runde

Viele Trainings werden mittlerweile pro Jahr in unterschiedlichen Gemeinden im Bezirk Liezen angeboten. Seit vielen Jahren ist auch der Extremradler Markus Brandl, mit seinen Helfern, für den Radsport in Sachen Nachwuchsarbeit im Einsatz. Radtrainings und Radsportfeste werden so Jahr für Jahr am Sportplatz St.Martin organisiert. In diesem Jahr findet das Radsportfest bereits am 8. Juni statt, die Kinder aus der Gemeinde Mitterberg-St.Martin bereiten sich bereits seit Wochen bei den Vereinstrainings für das große Radsportfest vor.

©Hans Schröcker

„Es ist total schön zu beobachten, wie die Fähigkeiten der Kids sich von Training zu Training verbessern. Durch Unterstützung der Eltern und meinem Team können wir dies seit Jahren anbieten“, so Markus Brandl der Betreuer in St. Martin. Bei den Radportfesten vom Verein Ergo School Race, sind Kinder bereits ab dem Laufrad startberechtigt, somit gibt es bei den Radsportfesten sieben unterschiedliche Alterskategorien. Anmeldungen für das Kids Race St. Martin, am Samstag am 8.Juni 2024 mit Beginn um 10 Uhr, sind unter [email protected] oder unter 0676 – 49 22 482 möglich.