Flugpolizei im Einsatz: Grazer Kletterer aus Notlage gerettet

Ein 41-Jähriger aus Graz fuhr am 29. Mai 2024 nach Hallstatt, um dort den Seewand-Klettersteig zu bezwingen. Er starte gegen 12.30 Uhr vom Parkplatz in Hallstatt seine Bergtour und erreichte gegen 16 Uhr den Ausstieg des Klettersteiges. Infos über den Klettersteig holte er sich über das Internet, informierte sich jedoch nicht über den Abstiegsweg, berichtet die Polizei. Dieser führt vom Ausstieg des Klettersteiges Richtung Gjaidalm und anschließend per Seilbahn oder über die Skipiste ins Tal.

Kletterer stand entkräftet vor Felswand

Da dieser Weg anfangs vom Parkplatz wegführt, kam dies dem Klettersteiggeher falsch vor und er bog in unbekanntes und wegloses Gelände ab. Letztendlich stand er entkräftet vor einer Felswand und konnte nicht mehr weiter. Deshalb verständigte er gegen 20 Uhr die Rettungskräfte. Der verirrte Klettersteiggeher konnte im letzten Tageslicht von der Besatzung des Hubschraubers der Flugpolizei mittels variablem Tau gerettet und ins Tal gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2024 um 14:40 Uhr aktualisiert